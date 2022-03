Die Skyliners haben in Heidelberg verloren.

Die Skyliners haben in Heidelberg verloren. Bild © Imago Images

Bittere Skyliners-Niederlage in Heidelberg

Schon wieder eine Niederlage, dieses Mal gegen einen direkten Konkurrenten: Die Skyliners Frankfurt bleiben Tabellenletzter in der Bundesliga. Langsam sieht es für die Hessen ganz düster aus.

Die Skyliners Frankfurt haben in der Basketball-Bundesliga die nächste Niederlage kassiert. Die Hessen verloren am Dienstag beim Keller-Konkurrenten aus Heidelberg mit 65:71. Vom ersten Viertel an liefen die Frankfurter einem knappen Rückstand hinterher. Drehen konnten sie diese immens wichtige Partie aber nicht mehr.

In der Tabelle sieht es damit immer düsterer aus für die Skyliners. Die Frankfurter bleiben Tabellenletzter und drohen mehr und mehr, den Kontakt ans rettende Ufer zu verlieren. Der nächste Gegner der Hessen ist an diesem Sonntag Bamberg.

Weitere Informationen Academics Heidelberg - Skyliners Frankfurt 71:65 (36:30) Beste Werfer Heidelberg: Geist (19), Lowery (17), Chapman (11), Ely (10)

Beste Werfer Frankfurt: Moore (12), McLean (12), Robertson (11)

Zuschauer: 1526 Ende der weiteren Informationen