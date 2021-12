Nichts zu holen für die Skyliners Frankfurt: Die Hessen verloren am Mittwoch deutlich bei den Riesen Ludwigsburg. Die Vorentscheidung fiel schon vor der Pause.

Die Skyliners Frankfurt haben am Mittwochabend die zweite Niederlage in Folge kassiert. Bei den Riesen Ludwigsburg verloren die Hessen deutlich mit 67:95. Die Vorentscheidung in der Partie fiel dabei bereits im zweiten Viertel, das die Frankfurter mit 18:33 abgaben.

Davon konnte sich das Team trotz 17 Punkten von Len Schoormann nicht mehr erholen. Bei den Riesen aus Ludwigsburg überragte Jonah Radebaugh mit 25 Punkten. Die Skyliners bleiben damit mit nur drei Siegen aus elf Spielen im Abstiegskampf.