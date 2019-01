Die Bundesliga-Basketballer der Frankfurt Skyliners bleiben Tabellenletzter ihrer Zwischenrunden-Gruppe im EuroCup. Gegen Tabellenführer Villeurbanne Lyon setzt es die dritte Pleite im dritten Spiel.

Die Frankfurt Skyliners haben am Mittwoch wettbewerbsübergreifend das sechste Spiel in Folge mit einer Niederlage beendet. Die Mannschaft von Headcoach Gordon Herbert verlor das EuroCup-Heimspiel gegen das französische Spitzenteam ASVEL Villeurbanne Lyon mit 58:70 (29:33) und belegt damit in der Zwischenrunden-Gruppe F den letzten Rang.

Die Skyliners haben nach drei von sechs absolvierten Partien noch keinen Punkt gesammelt und haben nur noch geringe Chancen auf das Erreichen des Viertelfinals. Bester Frankfurter Werfer war Jonas Wohlfarth-Bottermann mit 17 Punkten.

Sendung: hr1, 16.01.19, 22 Uhr