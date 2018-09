Die Skyliners Frankfurt starten am Samstag in die erste Bundesliga-Spielzeit nach den Abgängen ihrer Stars Phil Scrubb und Isaac Bonga. Trotzdem gehen die Hessen keineswegs bescheiden in die neue Saison.

Die Skyliners Frankfurt habe im Sommer einen echten Umbruch erlebt. Viele Leistungsträger aus der Vorsaison sind weg. Dafür konnten die Hessen einige namhafte Neuverpflichtungen vorstellen - und die haben sich hohe Ziele gesetzt.

Die Saisonziele

Es ist bei den Skyliners Frankfurt Tradition, dass sich die Mannschaft trifft und selbst ihre Ziele vereinbart. "Players goals" nennt Coach Gordon Herbert das und er präsentierte diese Vorgaben der Spieler am Donnerstag. Sie sind durchaus ehrgeizig: Rang vier in der Bundesliga-Hauptrunde, zweite Runde im EuroCup und der Pokalsieg.

"Das ist ambitioniert, aber nicht unrealistisch", so Manager Gunnar Wöbke. Erfahrene Spieler wie Jonas Wohlfarth-Bottermann stellen diesem Optimismus aber auch einen realistischen Ausblick entgegen. Der Center warnt vor der "starken Gruppe" im Eurocup mit den Gegnern Málaga und Kasan. Zudem geht es im Pokal gleich gegen Ulm, ein erstes "Do-or-die-Spiel", wenn hier wirklich der Titel geholt werden soll.

Die Transfers

Wie so häufig in den vergangenen Jahren beklagen die Skyliners auch dieses Jahr einige namhafte Abgänge. Die einstigen Schlüsselspieler Scrubb, Bonga und Tai Webster sind weg und sollen durch Akeem Vargas, Brady Heslip und Erik Murphy ersetzt werden. Für Basketball-Fans durchaus bekannte Namen.

Heslip etwa erzielte 16 Punkte pro Spiel für Trabzonspor BK in der türkischen Liga. Er dürfte die neue, erste Option in der Offensive werden. Vorschusslorbeeren gibt es genug, immerhin adelte ihn Ex-NBA-Star Jerry Stackhouse zu einem der besten Werfer der Welt. Weitere Neuzugänge sind Point Guard Trae-Bell Haynes und Jason Clark.

Die Taktik

Die ambitionierten Ziele sollen mit einer defensiven Taktik erreicht werden. Ziel müsse es sein, Gegner unter 70 Punkten zu halten, sagte Wohlfarth-Bottermann. Vergangene Saison gelang das nur in acht von 34 Spielen der Hauptrunde. Systemrelevant könnte hier Neuzugang Vargas sein, der von Ligakonkurrent Berlin kam. Trainer Herbert lobte ihn als sehr guter Verteidiger, der "viele kleine Dinge macht, die nicht in der Statistik auftauchen".