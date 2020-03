Harmlose Skyliners verlieren sechstes Spiel in Folge

Der Negativtrend der Skyliners Frankfurt geht wieder. Gegen das Top-Team aus Ludwigsburg gab es am Sonntag die sechste Niederlage in Folge. Erst punkteten die Hessen zu wenig, dann zu spät.

Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt wartet weiter auf den ersten Sieg seit Anfang Januar. Das 54:79 (21:33) gegen die Riesen Ludwigsburg am Sonntag war bereits die sechste Niederlage in Folge. Zuletzt hatten die Hessen am 15. Spieltag gegen die Gießen 46ers gewonnen (81:65).

Gegen Ludwigsburg taten sich die Skyliners vor allem im eigenen Scoring schwer. Im ersten Viertel kamen sie auf gerade einmal 13 Punkte, im zweiten sogar nur auf acht. Eine Aufholjagd der Frankfurter im letzten Abschnitt, als ihnen kurz vor der Schlusssirene noch einmal 15 Punkte gelangen, kam zu spät.

Weitere Informationen Skyliners Frankfurt - Riesen Ludwigsburg 54:79 (33:21) Punkte Frankfurt: Hines 16, Jones 15, Kratzer 7, Mcquaid 5, Schoormann 3, Vargas 3, Kayser 2, Völler 2, Robertson 1



Punkte Ludwigsburg: Knight 20, Weiler-Babb 14, Carrington 12, Smith 9, Leissner 8, Wimbush II 5, Konga 3, Wohlfarth-Bottermann 3, Brase 2, Caisin 2, Hukporti 1



Zuschauer: 4.540 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! Bundesliga, 1.3.2020, 22.05 Uhr