Als er sich mit 18 Jahren für einen Platz in der NBA bewarb, wurde Isaac Bonga von vielen belächelt. Ein halbes Jahr später spielt der ehemalige Skyliner Isaac Bonga für die Los Angeles Lakers und begeistert selbst den besten Basketballer der Welt.

Den größten Moment seiner bisherigen Karriere erlebte Isaac Bonga, als viele der Zuschauer schon auf dem Weg nach Hause waren. Im NBA-Spiel zwischen den Memphis Grizzlies und Bongas Los Angeles Lakers lief die "Garbage Time": jene Phase, in der das Spiel längst entschieden ist und die Trainer ihren Spielern aus der zweiten und dritten Reihe ein paar Einsatzminuten unter Wettkampfbedingungen schenken. Bongas Zeit.

Es war sein zweiter Einsatz überhaupt in der NBA, nachdem der Rookie tags zuvor eine Minute gegen San Antonio ran durfte. Und Bonga sorgte dafür, dass es noch einmal laut wurde – wenn auch nur auf der Ersatzbank seiner Mannschaft. Denn als er zwei Minuten vor Schluss einen technischen Freiwurf zum 105:84 für die Lakers verwandelte, sprangen seine Mitspieler auf und bejubelten den ersten Punkt des Deutschen in der Liga wie einen Sieg. Allen voran LeBron James, der "King", der beste Basketballer der Welt.

Pendeln zwischen G-League und NBA

Wie auch James war Bonga im Sommer zum 16-maligen Meister nach Kalifornien gewechselt. Der eine als neuer Superstar der Lakers-Franchise, die seit dem Karriereende von Kobe Bryant so sehr nach einem neuen Gesicht gelechzt hatte, und der andere als Überraschungs-Pick aus der deutschen Basketball-Provinz. Als sich Bonga im Sommer für den NBA-Draft anmeldete, wurde der damals 18-Jährige von vielen belächelt: zu jung, zu unreif, zu leicht. Wenig später stand er als jüngster deutscher NBA-Spieler aller Zeiten in den Geschichtsbüchern.

Wie es für die Talente üblich ist, wird Bonga seitdem hauptsächlich in der G-League eingesetzt, dem Unterbau der NBA, wo Los Angeles mit seinem Farmteam South Bay Lakers vertreten ist. Dort werden die Stars von morgen behutsam aufgebaut. Zwischenzeitlich hatten auch die Skyliners Frankfurt, Bongas Arbeitgeber zwischen 2016 und 2018, auf eine Leihe des Aufbauspielers gehofft. Doch die Lakers hatten andere, große Pläne für den Rookie.

Die "Garbage Time" soll nur der Anfang sein

Seit seinem Debüt gegen San Antonio konnte Bonga noch eine Hand voll Kurzeinsätze für die Lakers verbuchen. Viel früher als erwartet pendelt Bonga zwischen der schillernden NBA-Bühne und der Talentschmiede G-League. In Frankfurt ist man mächtig stolz auf den Jung-Nationalspieler.

Isaac Bonga im ikonischen Trikot der LA Lakers. Bild © picture-alliance/dpa

Bonga hatte nach seinem Wechsel erklärt, sein erstes Jahr in der NBA vor allem als Lehrzeit zu betrachten: Spielen in der behüteten G-League, trainieren mit den Stars um James und Rajon Rondo. Weil Rondo aber wegen einer gebrochenen Hand fast über den gesamten Dezember ausfiel, rutschte Bonga in der Rangliste der Spielmacher unverhofft einen Platz nach oben.

Nun geht es für ihn darum, seine weiteren Kurzeinsätze mit Leben zu füllen. So wie bei besagtem Spiel in Memphis. Irgendwann will Bonga die "Garbage Time" hinter sich lassen und Seite an Seite mit Weltstar James um Siege und Titel kämpfen. An sich und sein Spiel hat Bonga die allerhöchsten Ansprüche. "Ich will in Zukunft einer der besten Point Guards werden", sagte er im Interview mit der Frankfurter Rundschau . Man könnte ihn belächeln für solch vollmundige Aussagen. Bongas bisherige Geschichte legt allerdings nahe, dass man das lieber unterlassen sollte.