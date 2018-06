Basketball-Talent Isaac Bonga steht vor dem Sprung von Frankfurt nach Los Angeles. Die Lakers sichern sich bei der Spieler-Lotterie der NBA die Künste des 18-Jährigen und bescheren damit auch den Skyliners einen Jackpot.

Der Traum von der NBA könnte für Skyliners-Talent Isaac Bonga schon bald in Erfüllung gehen. Bei der alljährlichen Talentziehung der NBA sicherten sich in der Nacht zu Freitag die Los Angeles Lakers die Rechte am 18 Jahre alten Basketball-Profi aus Frankfurt und sorgten damit für eine Überraschung. Nach nur zwei Jahren in der deutschen Basketball-Liga steht Bonga damit vor dem großen Sprung in die USA. Wie schnell der gebürtige Rheinland-Pfälzer tatsächlich in die NBA wechselt, bleibt aber erst einmal abzuwarten.

In Frankfurt klingelt die Kasse

Möglich ist durchaus, dass Bonga noch einmal für ein Jahr zu den Skyliners zurückkehrt oder im Farmteam der Lakers untergebracht wird, um Spielpraxis zu sammeln. Anrecht auf ein direktes Engagement bei ihrem Club haben nur die zwischen Platz eins und 30 aufgerufenen Spieler.

Weitere Informationen Was ist ein NBA-Draft? Die NBA-Teams können sich vor jeder Saison die Rechte an den besten Nachwuchs-Spielern im sogenannten "Draft" sichern. In zwei Runden werden 60 Spieler von den insgesamt 30 Teams ausgewählt. Die schlechteste Mannschaft der vergangenen Saison wählt zuerst, die beste am Schluss. Ende der weiteren Informationen

Die Freude in Frankfurt dürfte so oder so riesig sein: Denn wie die Frankfurter Rundschau berichtet, erhält der bisherige Verein Bongas eine Ausbildungsentschädigung von 650.000 Euro. Eine Summe, die mehr als die Hälfte des aktuellen Etats der Hessen decken würde.

Bonga, mit 18 Jahren und 226 Tagen zweitjüngster Spieler im Draft, war bei der großen Spieler-Lotterie in New York offiziell an 39. Stelle von den Philadelphia 76ers gezogen worden. Diese hatten ihre Rechte an dem Pick aber schon vorher an das Kultteam Lakers abgetreten.

Freudenberg geht leer aus

Mit dem 21-jährigen Moritz Wagner wurde ein weiterer Deutscher von den Lakers ausgewählt. Der 2,11-Meter-Hüne, der in den vergangenen drei Jahre am US-College für die University of Michigan spielte und die Wolverines in der abgelaufenen Saison sogar ins Finale um die College-Meisterschaft geführt hatte, wurde bereits in der ersten Runde gezogen. Bongas Teamkollege Richard Freudenberg ging hingegen leer aus.

