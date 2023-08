Von Frankfurt nach Houston: Basketball-Profi Joshua Obiesie hat einen Vertrag bei den Houston Rockets in der NBA unterschrieben. Der gilt vorerst aber nur für das Trainingscamp der Texaner.

Point Guard Joshua Obiesie hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er eines Tages in der National Basketball Association (NBA) spielen möchte. Nun ist der 23-Jährige, der in der vergangenen Saison bei den Skyliners Frankfurt gespielt hat, seinem Traum ein Stückchen näher gekommen. Obiesie hat einen sogenannten "Exhibit 10 training camp"-Vertrag bei den Houston Rockets unterschrieben. Was NBA-Insider Keith Smith berichtet, deckt sich mit den Informationen des hr-sport.

Auch ein Start in der G League ist möglich

Der Kontrakt berechtigt den gebürtigen Münchner, am Trainingscamp der Texaner teilzunehmen und sich für einen Anschlussvertrag über ein Jahr für das Minimalgehalt der Liga zu empfehlen. Das Minimalgehalt beträgt in Obiesies Fall, der noch über keinerlei NBA-Erfahrung verfügt, knapp über eine Million Dollar.

Die Rockets haben aber vor dem Ende der Pre-Season noch die Möglichkeit, den Vertrag in einen sogenannten "Two-way deal" umzuwandeln. In diesem Fall könnte Obiesie für das Farm-Team der Texaner, die Rio Grande Valley Vipers, in der G League auflaufen. Sein Gehalt würde dann an die Verdienstmöglichkeiten in der Perspektiv-Liga angepasst.

Der Lichtblick bei den Skyliners

Obiesie war in der abgelaufenen Saison der Basketball-Bundesliga (BBL) einer der wenigen Lichtblicke bei den Skyliners Frankfurt, die zum ersten Mal in ihrer Geschichte abstiegen. Der 1,98 Meter große Aufbauspieler erzielte im Schnitt starke 12,3 Punkte pro Spiel und servierte seinen Mitspielern 3,2 Assists. Bereits 2019 hatte er sich für den NBA Draft angemeldet, wurde damals aber von keinem Team ausgewählt.