Die Skyliners Frankfurt sind weiter Schlusslicht der Basketball-Bundesliga. Gegen die Bayern war das Spiel zur Halbzeit bereits gelaufen.

Die Skyliners Frankfurt haben auch ihr fünftes Spiel in der Bundesliga verloren. Am Sonntag zogen die Hessen vor 2.440 in der Ballsporthalle gegen den FC Bayern München mit 50:78 (30:50) den Kürzeren. Das Spiel gaben die Hausherren bereits im zweiten Viertel aus der Hand.

Bis zum 28:32 hielten die Skyliners mit dem Titelaspiranten aus Bayern gut mit. Dann verlor das junge Team aber komplett den Faden. Die Bayern legte einen 18-0-Lauf aufs Parkett und die Partie war vorzeitig entschieden. Aufbauspieler Brancou Badio war mit 20 Punkten erfolgreichster Frankfurter Werfer.

Skyliners Frankfurt - FC Bayern München 50:78 (30:50) Beste Werfer Frankfurt: Badio 20



Beste Werfer München: Obst 13, Hilliard 13, Schilling 11, Djedovic 10



Zuschauer: 2.440