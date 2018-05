Mike Morrison (am Ball) will mit den Skyliners gegen den FCB überraschen.

Mike Morrison (am Ball) will mit den Skyliners gegen den FCB überraschen. Bild © Imago

Schwer, schwerer, FC Bayern: Die Basketballer der Frankfurt Skyliners stehen im Viertelfinale der BBL-Playoffs vor einer Herkulesaufgabe. Trainer Gordon Herbert schöpft Mut aus einer Kriegsschlacht in Finnland.

Das Erreichen der Playoffs kam Gordon Herbert nicht wirklich gelegen. "Ich musste meinen Angeltrip nach Island absagen", witzelte der Skyliners-Trainer vor dem Playoff-Start am Samstag (20.30 Uhr) in München. Statt Fische für ein leckeres Abendmahl zu fangen, steht nun der Branchenprimus der Basketball-Bundesliga auf dem Speiseplan des 59-Jährigen und seiner Mannschaft. "Ich bin stolz auf meine Spieler, dass wir die Playoffs erreicht haben. Jetzt haben wir ein neues Ziel: Wir wollen in das Halbfinale einziehen", sendete Herbert eine Kampfansage nach München.

Der FC Bayern ist wie im deutschen Fußball das Nonplusultra in der BBL und Topanwärter auf den Titelgewinn. Herbert ist aber nicht bange vor dem Aufeinandertreffen mit dem FCB und vergleicht die anstehenden Duelle "David gegen Goliath" sogar mit einer vor fast 80 Jahren zugetragenen Kriegsschlacht. "Es ist wie 1939, als die Finnen auf Skiern ihr Land vor den Russen verteidigt haben. Keiner hat es erwartet, aber sie haben es getan", formulierte Herbert, der lange in Skandinavien gelebt hat und die finnische Staatsbürgerschaft besitzt, überspitzt und natürlich nicht ernst gemeint.

Skyliners auf den Spuren der Eintracht

In der Gegenwart sehen sich der Skyliners-Trainer und sein Team in einer ähnlichen Rolle wie die Berufsfußballer von Eintracht Frankfurt vor ihrem Pokalfinale gegen den FC Bayern am 19. Mai. "Wir sind beide Außenseiter. Die Eintracht hat ein Spiel, in dem alles passieren kann. Wir müssen drei Spiele gewinnen – eine schwierige Herausforderung." Doch die Skyliners sind in der Schlussphase der Bundesliga-Saison rechtzeitig auf Betriebstemperatur gekommen, sieht man von dem schwachen Auftritt in Berlin ab. "Wir sind in der erfreulichen Situation, dass uns alle Spieler zur Verfügung stehen. So etwas hatten wir die gesamte Spielzeit nicht."

Um aber die große Überraschung gegen den FCB zu schaffen, ist aber nicht nur allein die körperliche Präsenz unter den Körben gefragt. "Vor allem sind wir mental gut drauf, was vielleicht noch wichtiger ist als die physische Fitness", unterstrich der Skyliners-Coach. Zwar verloren die Hessen beide Spiele in der Hauptrunde gegen die Bayern. Aber beide Male habe man sehr gut gespielt. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg ist für Herbert das Kollektiv. "Der wichtigste Aspekt ist, dass wir als Team geschlossen agieren müssen. Wir werden München nicht mit Einzelaktionen besiegen können."

"Müssen alle in die gleiche Richtung fliegen"

Dies verleitete Herbert spontan zu einem Ausflug ins Tierreich. "Ich vergleiche uns mit einem Schwarm Stare. Wenn sie zusammenfliegen, sind sie stark. Sobald aber ein, zwei Tiere ausscheren, wird die Gruppe schwächer. Wir müssen alle in die gleiche Richtung fliegen, sonst haben wir keine Chance", meinte Hobby-Naturkundler Herbert. Um sich die Bayern in der Realität zu krallen, muss aus Sicht des Skyliners-Trainers besonders die Abwehrarbeit funktionieren: "Feste Größen in unserem Spiel müssen die Arbeit beim Rebound und die Verteidigung sein. Darauf wollen wir aufbauen." Ob es klappt, wird Spiel Nummer eins am Samstag zeigen.