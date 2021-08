Rasheed Moore bleibt bei den Skyliners Frankfurt - in seinem Vertrag wurde eine entsprechende Option zur Verlängerung gezogen.

Der Forward wandte sich in einer Mittelung an die Fans: "Ich freue mich sehr, zurück nach Frankfurt zu kommen und mit meinen Teammates zu trainieren. Ich hoffe ich kann so viele Fans wie möglich bei unseren Spielen sehen."