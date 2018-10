Auf zwei Auswärtssiege folgt die Pleite vor heimischer Kulisse: Die Frankfurt Skyliners können den Schwung aus Europa nicht mit in die BBL bringen, die Aufholjagd gegen Göttingen kommt zu spät.

Die Frankfurt Skyliners haben am Sonntag in eigener Halle mit 64:72 gegen die BG Göttingen verloren. Die Mannschaft von Headcoach Gordon Herbert, die zuvor zwei Auswärtssiege in Folge eingefahren und besonders im EuroCup gegen Rytas Vilnius überzeugt hatte, fand gegen die starken Gäste viel zu spät in die Partie.

Nachdem die ersten drei Viertel allesamt an Göttingen gegangen waren, wachten die Hessen erst im Schlussabschnitt auf und verkürzten noch einmal. Der Elf-Punkte-Abstand war letztlich jedoch zu groß, an der Niederlage konnte auch der beste Werfer Shawn Huff (14 Punkte) nichts ändern.

