Klaus Perwas hat einen zweiten Job.

Der langjährige Co-Trainer von Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt ist von seinem einstigen Chef Gordon Herbert zum Assistant Coach für die deutsche Nationalmannschaft berufen worden. Perwas wird dem Kanadier im aktuellen Länderspiel-Fenster und dem darauffolgenden im Februar zur Seite stehen. "Ich freue mich auf eine spannende und interessante Aufgabe", so Perwas. "Gordie war in dieser Saison auch bei einigen unserer Spiele vor Ort. Wir haben schon in der Vergangenheit einige Erfolge erzielen können, hoffentlich kommen jetzt noch weitere dazu."