Auf die Skyliners wartet ein vermeintlich leichtes Heimspiel. Doch der Headcoach warnt.

Mit dem ersten Auswärtssieg im Rücken gehen die Skyliners in das Heimspiel am Sonntag gegen Braunschweig (Sprungball 15 Uhr). Während die Hessen auf Rang 13 stehen, sind die Gäste Vorletzter. Der Frankfurter Headcoach Geert Hammink erwartet dennoch eine intensive Partie: "Kein Gegner ist einfach zu spielen in dieser Liga. Wir haben schon in der Vorbereitung gegen sie gespielt." Die Braunschweiger hätten eine gute Mannschaft, so Hammink weiter. "Aber wir spielen zu Hause und müssen die Fans hinter uns krigen." Am Mindset habe sich auch nach dem ersten Sieg nichts geändert.