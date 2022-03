Die Skyliners Frankfurt haben auf den Negativlauf der vergangenen Wochen reagiert und die Reißleine gezogen. Trainer Diego Ocampo wurde beurlaubt. Co-Trainer Klaus Perwas übernimmt.

Die achte Niederlage in Folge war eine zu viel. Diego Ocampo ist nicht länger Trainer der Skyliners Frankfurt. Der Basketball-Bundesligist hat den Spanier nach der Pleite am Mittwochabend gegen Würzburg und dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz freigestellt. Eine entsprechende Meldung des Fachmagazins BIG und des hr-sport bestätigte der Verein am Donnerstagnachmittag. Bis auf Weiteres übernimmt Co-Trainer Klaus Perwas die Mannschaft.

"Müssen diesen Impuls setzen"

"Menschlich bedauern wir diesen Entschluss sehr, müssen aber bei noch elf ausstehenden Spielen und der kritischen Ausgangslage im Kampf um den Klassenverbleib diesen Impuls setzen", sagte Geschäftsführer Yannick Binas. "Wir danken Diego für seine Arbeit und sein immer hohes Engagement."

Ocampo bedankte sich bei seiner Mannschaft und den Fans für ihren Einsatz und respektvollem Umgang - auch mit seiner Familie, die ihn auf seiner ersten Auslandsstation begleitet hatte. "Wir nehmen viel Gutes und viele Erfahrungen von Frankfurt und von Deutschland mit", so der Spanier.

Keine Entwicklung sichtbar

Ocampo kam im Sommer nach Frankfurt und sollte die junge Mannschaft langsam entwickeln. Der Spanier galt als ausgewiesener Experte im Umgang mit jungen Spielern, diesen Nachweis ist er bei den Skyliners aber schuldig geblieben.

Die Mannschaft präsentiert sich 2022 in einem desolaten Zustand. Das Hessen-Derby gegen Gießen konnten die Frankfurter noch für sich entscheiden. Die kommenden acht Spiele gingen aber allesamt verloren. "Ich möchte hervorheben, dass Diego hier auch viel Gutes getan und bewirkt hat, leider hat sich das nicht in Siegen bemerkbar gemacht", sagte Marco Völler, der Manager Sport des Clubs.