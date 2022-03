Für die Skyliners Frankfurt steht in der Basketball-Bundesliga am Mittwoch ein eminent wichtiges Heimspiel an.

Die Hessen, aktuell nur Tabellenletzter und in akuter Abstiegsgefahr, treffen um 19 Uhr auf Würzburg. Die Unterfranken befinden sich nur zwei Punkte und einen Rang vor den Skyliners. Mit einem Sieg können die Hessen mit den Würzburgern nach Zählern gleichziehen. Für die Skyliners wird es auch darum gehen, die bittere und schmerzhafte Niederlage am Sonntag gegen den Mitteldeutschen BC zu verkraften. Gegen den Abstiegs-Konkurrenten hatten die Hessen einen 14-Punkte-Vorsprung verspielt.