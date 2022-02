Die Skyliners Frankfurt spielen am Mittwoch gegen Oldenburg.

Die Skyliners Frankfurt spielen am Mittwoch gegen Oldenburg. Bild © Imago Images

Vor den Skyliners steht früh im Kalenderjahr das vielleicht wichtigste Spiel der Saison: Am Mittwoch gastiert der Tabellenletzte in Frankfurt. Gelingt ein Sieg, können die Hessen durchatmen. Gibt es eine Niederlage, wird es aber richtig eng.

Egal welche Überschrift für dieses Spiel, das am Mittwoch ab 19 Uhr stattfindet, gewählt werden würde: Kaum eine wäre übertrieben. "Abstiegs-Kracher", "Keller-Endspiel" oder der gute alte Klassiker vom "Showdown" - alle würden passen, wenn die Skyliners Frankfurt als Tabellen-15. in der Basketball-Bundesliga den Tabellenletzten aus Oldenburg empfangen. Es knistert vor der Partie in Frankfurt, das ist jetzt schon klar.

"Das Spiel wird eine sehr große Herausforderung für uns", drückt es Skyliners-Coach Diego Ocampo vor der Partie etwas lapidar aus. Aber auch ihm ist klar, dass schon etwas mehr auf dem Spiel steht. Gewinnen die Frankfurter am Mittwoch vor möglicherweise 1.650 Zuschauern, so viele sind zumindest erlaubt, ist ein klein wenig Durchatmen im Keller erlaubt.

Bei einer Niederlage wird's eng im Keller

Verlieren die Hessen allerdings, brennt es tabellarisch lichterloh. Dann wären gleich drei Teams, neben Oldenburg auch die 46ers und Würzburg, nur noch zwei Zähler von den Frankfurtern entfernt. Der Ausgang im Tabellenkeller wäre damit richtig offen. Ein Umstand, den sie in Frankfurt nicht gebrauchen können.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Oldenburger mit Selbstvertrauen nach Frankfurt reisen. Am Mittwoch vor einer Woche gewannen die Niedersachsen gegen Keller-Konkurrent Heidelberg deutlich, am Wochenende setzte es beim Spitzenteam aus Ulm eine äußerst knappe Niederlage. Seit Ingo Freyer, Ex-Coach der 46ers, in Oldenburg übernommen hat, weht ein frischer Wind bei den Baskets.

Audiobeitrag Audio Skyliners unterliegen Ludwigsburg Audio Will Cherry (r.) war der beste Werfer bei den Frankfurtern. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

"Wir wissen um das Talent von Oldenburg"

"Der Spielstil von Oldenburgs neuem Trainer sowie Oldenburgs Einstellung sind relativ klar umrissen. Sie spielen mit viel Intensität, sie wollen viel rennen und suchen jede Möglichkeit für einen Wurf", hat auch schon Skyliners-Coach Ocampo erkannt. "Wir wollen ein komplettes Spiel zeigen und uns weiter verbessern. Wir wissen um das Talent von Oldenburg."

Die (neue) Stärke des Gegners ist also bekannt, die Brisanz merkt man überall. Jetzt dürfen die Skyliners diesen "Abstiegs-Kracher", dieses "Keller-Endspiel", diesen "Showdown" - wie auch immer - nur nicht verlieren.