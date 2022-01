Nach fast vier Wochen Corona-Pause kommen die Skyliners Frankfurt aufs Parkett zurück und müssen sich in Chemnitz in der Overtime geschlagen geben. Nach dem Spiel gibt es trotzdem viel Lob.

Er sollt eigentlich der strahlende Held des Abends werden, stattdessen wurde er zum tragischen. Die letzten drei Angriffe in der Overtime liefen alle über Center Jamel McLean. Erst verwandelte der Routinier zwei Freiwürfe, dann brachte er die Skyliners Frankfurt mit einem Korbleger einen Punkt in Front. Doch in der letzten Szene des Spiels rutschte McLean aus und verlor eine Sekunde vor Spielende den Ball. Game over.

Die Skyliners haben ihr Auswärtsspiel in Chemnitz am Samstag 86:87 nach Verlängerung verloren. Besonders bitter: Schon das Hinspiel in Frankfurt verlor das Team von Trainer Diego Ocampo in der Overtime. "Ich hasse es zweimal gegen Chemnitz auf diese Art zu verlieren", gab dann auch McLean nach dem Spiel bei Magentasport zu Protokoll und suchte gar nicht erst nach Ausreden. "Ich muss einfach ein besseres Play machen, egal ob ich müde bin oder nicht." Das war aber auch die einzige Kritik, die die Skyliners an diesem Freitag zu hören bekamen.

Nur zwei Trainingseinheiten zur Vorbereitung

Für die Hessen war das Spiel im südwestlichen Sachsen das erste seit knapp vier Wochen. Mehrere Corona-Fälle im Team hatten die Frankfurter zu einer langen Zwangspause gezwungen. Dass sie bei einem physischen Team wie Chemnitz trotzdem so lange mithielten, verlangte auch dem Gegner Respekt ab. "Ich kann den Frankfurtern nur gratulieren, wie stark sie aus ihrer Zwangspause gekommen sind und wie beeindruckend sie hier gekämpft haben", so Niners-Coach Rodrigo Pastore.

Gratulation gab es auch vom eigenen Trainer. "Ich bin sehr stolz auf unsere Spieler", sagte Ocampo. "Nach 15 Tagen ohne Training, mit nur zwei Trainingseinheiten haben sie heute alles auf dem Parkett gelassen." Dass trotzdem auch mal Fehler passieren, sei verständlich. Die Verantwortung für die Niederlage trage aber er als Coach, nicht die Spieler.

Sieg oder Niederlage nicht immer entscheidend

Die Pleite in Chemnitz sollte aber keine sein, die die Skyliners aus der Bahn wirft. Im Gegenteil: Sie hat gezeigt, dass der aktuelle Tabellen-15. dem Tabellenvierten ordentlich Paroli bieten kann – und das nach einer knapp vierwöchigen Zwangspause.

Um es mit den Worten von Coach Ocampo zu sagen: "Es geht nicht immer nur darum, ob du gewinnst oder verlierst – sondern wie du Sachen angehst." In dieser Hinsicht konnte man den Frankfurtern am Freitag nichts vorwerfen.