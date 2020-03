Die Skyliners Frankfurt schlagen Alarm: Wegen der Corona-Krise und ihren wirtschaftlichen Folgen ist die Zukunft des Clubs ungewiss. Das Team um Geschäftsführer Gunnar Wöbke hat erste Maßnahmen ergriffen. Die Liga tagt am Mittwoch.

Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt hat im Kampf um das finanzielle Überleben für alle Festangestellten Kurzarbeit beantragt. Abgesehen von einer Notbesetzung arbeite der Club derzeit vom Home Office aus, teilten die Hessen mit. Die Erreichbarkeit über Telefon oder die sozialen Netzwerke sei gewährleistet.

Die Entscheidung sei "wirtschaftlich sinnvoll, um die Zukunft des Clubs zu sichern", sagte der geschäftsführende Gesellschafter Gunnar Wöbke. "Die Lage ist für uns extrem, wir kämpfen ums Überleben. Wir tun alles, um sie so gut wie möglich zu meistern und verfolgen dabei einen konsequenten Weg."

Trainingsbetrieb eingestellt

Da derzeit der Trainingsbetrieb eingestellt ist, weilen die meisten Spieler bei ihren Familien. Die US-Amerikaner Matthew Mobley, Joe Rahon, Matthew McQuaid, Shaquille Hines und Tez Robertson sind bereits zurück in die USA geflogen.

Die Basketball-Bundesliga (BBL) will bei einer Videoschalte an diesem Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Es wird erwartet, dass bei den Gesprächen der 17 Vereine mit der Liga-Führung entschieden wird, ob die Saison abgebrochen werden muss.

BBL berät weiteres Vorgehen

Eine weitere Option ist, einen avisierten Termin für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs festzulegen. Dass alle noch ausstehenden Partien der Hauptrunde und die kompletten Play-offs ausgetragen werden, gilt als unwahrscheinlich. Aktuell pausiert die BBL bis auf Weiteres.