Die Skyliners Frankfurt schlagen Alarm: Wegen der Corona-Krise und ihren wirtschaftlichen Folgen ist die Zukunft des Clubs ungewiss. Das Team um Geschäftsführer Gunnar Wöbke hat erste Maßnahmen ergriffen. Auch die Liga hat eine Entscheidung getroffen.

Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt hat im Kampf um das finanzielle Überleben für alle Festangestellten Kurzarbeit beantragt. Abgesehen von einer Notbesetzung arbeite der Club derzeit vom Home Office aus, teilten die Hessen mit. Die Erreichbarkeit über Telefon oder die sozialen Netzwerke sei gewährleistet.

Die Entscheidung sei "wirtschaftlich sinnvoll, um die Zukunft des Clubs zu sichern", sagte der geschäftsführende Gesellschafter Gunnar Wöbke. "Die Lage ist für uns extrem, wir kämpfen ums Überleben. Wir tun alles, um sie so gut wie möglich zu meistern und verfolgen dabei einen konsequenten Weg."

Liga pausiert bis Ende April

Die Basketball Bundesliga (BBL) hofft indes weiter auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Vorerst aber pausiert die Liga bis mindestens 30. April. Das gab die BBL nach einer Sitzung aller Klubs am Mittwoch bekannt. Nach wie vor sei es das Ziel, die Saison zu beenden.

Geschäftsführer Stefan Holz hatte sich schon vor dem Videomeeting klar in diese Richtung positioniert. Es gehe darum, "zu spielen, wenn es irgendwie geht", sagte der 52-Jährige. Einfach werde das in der Coronakrise keineswegs: "Natürlich sind wir keine Traumtänzer, wir können Szenarien bewerten." Die BBL hatte den Spielbetrieb am 12. März für unbestimmte unterbrochen. Die meisten Klubs müssen noch elf oder mehr Hauptrundenspiele absolvieren. Zahlreiche US-Profis haben ihre Verträge bereits aufgelöst und sind in die Heimat zurückgekehrt.

Trainingsbetrieb eingestellt

So auch bei den Skyliners. Da derzeit der Trainingsbetrieb eingestellt ist, weilen die meisten Spieler bei ihren Familien. Die US-Amerikaner Matthew Mobley, Joe Rahon, Matthew McQuaid, Shaquille Hines und Tez Robertson sind bereits zurück in die USA geflogen.