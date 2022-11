Joshua Obiesie in Nationalmannschaft berufen

Aufbauspieler Joshua Obiesie von den Skyliners Frankfurt ist von Bundestrainer Gordon Herbert in den Nationalmannschaftskader nachnominiert worden.

Der 22-Jährige gehört bei den beiden Qualifikationsspielen zum World Cup in Bamberg gegen Finnland (11. November) und beim Spiel in Slowenien (14. November) zum Aufgebot. Zuvor hatte Herbert schon Skyliners-Kapitän Lukas Wank in den Kader berufen.