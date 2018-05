Für die Skyliners Frankfurt geht die Basketball-Bundesliga in die Verlängerung. Die Hessen gaben sich am Dienstag in Oldenburg keine Blöße und sicherten sich so ihren Platz in den Playoffs. Dort wartet gleich ein ganz dicker Brocken.

Die Skyliners Frankfurt haben am Dienstag den Sprung in die Playoffs klargemacht. Das Team von Trainer Gordon Herbert kam bei den Baskets Oldenburg zu einem ungefährdeten 90:74-Sieg und festigte damit den achten Tabellenrang. In der ersten Playoff-Runde trifft Frankfurt auf Ligaprimus Bayern München.

Drei-Punkte-Würfe bringen den Sieg

Die Oldenburger hatten den Skyliners am letzten regulären Spieltag nur im ersten Viertel etwas entgegenzusetzen. Dann drehten die Gäste richtig auf. Spielentscheidend war die tolle Dreier-Quote der Hessen (62 Prozent/13 von 21). Beste Frankfurter Werfer waren die Aufbauspieler Philip Scrubb (23 Punkte), Tai Webster (21) und Flügelspieler Quantez Robertson (18).

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt den Basketballern nach dem Ende der regulären Saison nicht. Spiel Eins der Best-of-Five-Serie gegen die Bayern findet am Samstag (20.30 Uhr) in München statt. Das erste Heimspiel gegen den Meister von 2014 bestreiten die Frankfurter am Mittwoch, den 9. Mai (18.15 Uhr).

FRAPORT SKYLINERS @skyliners1999 PLAYOFFS, BABY! EINFACH NUR GEIL! + + + 1. Heimspiel am Mittwoch, den 9. Mai. Tickets ab sofort auf unserer Website