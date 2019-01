Die Skyliners Frankfurt haben die Pokal-Überraschung gegen Berlin deutlich verpasst. Im Halbfinale verloren die Hessen am Ende mit 70:105.

Die Skyliners Frankfurt kommen auch im Pokal nicht auf die Beine. Nach zuletzt durchwachsenen Leistungen in der BBL-Bundesliga und im EuroCup hatte sich Coach Gordon Herbert vor dem Aufeinandertreffen mit dem Tabellenvierten aus Berlin noch optimistisch gegeben. "Berlin ist ein sehr starker Gegner. Trotz unserer Verletztensituation sehe ich das Spiel als eine großartige Chance für uns an."

Schnell wurde allerdings klar, dass Herberts Team diese Chance nicht ergreifen würde, vor 5000 Zuschauern zog Berlin schon früh im Spiel davon. Alleine im ersten Viertel versenkte das Team des spanischen Trainers Aito Garcia Reneses sechs Dreipunktewürfe und setzte sich bis auf 37 Punkte Vorsprung ab. Zur Halbzeit stand es bereits 57:29. Auch in der zweiten Hälfte wahrten die Gäste die Konzentration und ließen Frankfurt nicht mehr herankommen. So stand am Ende ein bitteres aber leistungsgerechtes 70:105. Bester Werfer bei den Hessen war Quantez Robertson mit 16 Punkten.

Dementsprechend war auch die Laune der Spieler nach Abpfiff. "Uns war heute als Mannschaft nicht bewusst, worum es geht". so der sichtlich angefressene Center Jonas Wohlfarth-Bottermann. "In der ersten Halbzeit waren wir gar nicht da, haben weder in der Defense noch in der Offense gut gespielt. Dem ein oder anderen muss klar werden, dass das ein Halbfinale ist. Ich weiß nicht, wie viele Halbfinals man in seiner Karriere noch spielen wird."

Für die Skyliners wäre es der erste Finaleinzug seit 2010 gewesen. Während der Hauptstadtclub im Endspiel am 17. Februar die Chance auf seinen ersten Titelgewinn seit drei Jahren hat, heißt es bei den Skyliners nun Wunden lecken und den Fokus auf das EuroCup-Spiel am Dienstag gegen Lyon legen. Um dort bestehen zu können, ist eine Leistungssteigerung allerdings unabdingbar.