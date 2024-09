Die Skyliners Frankfurt genießen in der zweiten Runde des BBL-Pokals Heimrecht.

Veröffentlicht am 16.09.24 um 08:59 Uhr

Das ergab die Auslosung am Sonntag. Nach dem 71:68-Auftaktsieg bei Zweitligist Trier in Runde eins bekommen es die Hessen im Achtelfinale mit Bundesliga-Konkurrent Baskets Oldenburg zu tun. Die Runde der letzten 16 wird am Wochenende 12./13.Oktober ausgetragen. Die genau Terminierung folgt noch.