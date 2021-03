Richard Freudenberg fällt mit seiner Fußverletzung weiter aus - die Saison ist wohl gelaufen.

Die Skyliners Frankfurt müssen weiterhin auf Jugendnationalspieler Richard Freudenberg verzichten. Nach dessen Fußverletzung erscheint eine Rückkehr in der laufenden Saison unwahrscheinlich. "Es tut weh, von zwei Mal Training am Tag zu gar keinem Basketball von jetzt auf gleich runterzufahren", sagte Freudenberg am Mittwoch.