Die Skyliners Frankfurt sind durch die Pleite in Bamberg noch tiefer in den Abstiegssumpf gerutscht. Aufgegeben hat sich die Mannschaft des neuen Trainers Luca Dalmonte allerdings noch nicht.

Um ein Haar hätten die Basketballer der Skyliners Frankfurt ihre Aufholjagd in Bamberg gekrönt. Nach 37:50-Halbzeitrückstand brauchte es Sekunden vor Schluss nur einen Dreier für die Verlängerung. Doch die Hoffnungen zerschellten mit Tez Robertsons Wurf am Ring des Korbes, der Abstieg aus der Basketball-Bundesliga rückt immer näher.

"Was mir immer noch Hoffnung macht ..."

"Zahlen lügen nicht", sagte Skyliners-Headcoach Luca Dalmonte nach dem Spiel am Sonntag und meinte damit nicht nur das 72:75, das am Ende aus Frankfurter Sicht auf der Anzeigetafel stand. Man dürfe dem Gegner nicht 20 Würfe mehr geben, betonte der Italiener, der im dritten Spiel mit seinem neuen Team seine dritte Niederlage einstecken musste.

Denn tatsächlich machten die Skyliners zahlreiche Fehler. Da Bamberg viele davon nicht ausnutzen konnte und im letzten Viertel den Faden komplett verlor, waren die Gäste noch mal nah dran. "Irgendwie ist es die gesamte Saison schon so, dass wir Spiele am Ende verlieren. Ich kann nicht sagen, ob es an unsere Mentalität oder Physis liegt", haderte Marcel Ponitka, zuvor bester Mann im Dress der Frankfurter, nach der Partie. "Was mir immer noch Hoffnung macht ist, dass wir eine gute Gruppe sind und keiner ausschert."

Erstes Ziel: Niederlagenserie beenden

Auch Dalmonte fand aufmunternde Worte: "Ich bewundere den Einsatz meines Teams und die Reaktion der Spieler in der zweiten Halbzeit. Wir haben keine taktischen Dinge verändert. Wir haben einfach mehr Konzentration und Einsatz in jeden Ballbesitz gelegt."

Da die Konkurrenz im Tabellenkeller am Wochenende größtenteils gepunktet hat, wird es für die Skyliners Frankfurt im Kampf um den Klassenerhalt immer aussichtsloser. Das rettende Ufer, in diesem Fall der Mitteldeutsche Basketball Club, ist drei Siege entfernt - sieben Spiele bleiben den Hessen noch. "Wir müssen einfach diese Niederlagenserie beenden", gibt Ponitka das Ziel vor. Das Spiel in Göttingen am kommenden Mittwoch (19 Uhr) wird zeigen, ob das den Frankfurtern endlich gelingen kann.