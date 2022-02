Jetzt wird's richtig eng im Keller: Die Skyliners Frankfurt haben das wichtige Heimspiel gegen Oldenburg verloren. Dem Rückstand aus der ersten Hälfte laufen die Hessen dabei vergeblich hinterher.

Die Skyliners Frankfurt haben in der Basketball-Bundesliga das eminent wichtige Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Oldenburg verloren. Am Mittwochabend stand es am Ende 103:110 aus Sicht der Hessen. Im Tabellenkeller wird es dadurch für die Frankfurter ungemütlich. Nun befinden sich gleich drei Teams mit nur zwei Zählern weniger auf dem Konto als die Skyliners hinter dem Tabellen-15.

In der Partie hatten sich die Gäste gegen phasenweise unkonzentrierte Frankfurter schnell einen kleinen Vorsprung erarbeitet. Diesen verteidigten die Oldenburger bis zum Schluss.