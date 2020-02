Leon Kratzer von den Skyliners Frankfurt beim Spiel in Oldenburg

Skyliners verlieren Overtime-Krimi in Oldenburg

Negativ-Serie hält an

Die Skyliners Frankfurt haben in der Basketball-Bundesliga die nächste Pleite kassiert. In Oldenburg verloren die Hessen denkbar knapp in der Overtime.

Die Skyliners Frankfurt haben in der Basketball-Bundesliga am Dienstagabend die nächste Pleite kassiert. Beim Topteam aus Oldenburg verloren die Hessen nach einer dramatischen Partie erst in der Overtime denkbar knapp mit 81:85. Nach der regulären Spielzeit hatte es 71:71 gestanden.

Besonders bitter aus Frankfurter Sicht: Die Skyliners lagen bei den favorisierten Oldenburgern nach einer furiosen ersten Halbzeit mit 13 Punkten vorne. Diesen Vorsprung verspielten sie im dritten Viertel jedoch komplett. Die Pleite in Oldenburg ist für die Frankfurter bereits die fünfte Bundesliga-Niederlage in Serie.