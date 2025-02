Skyliners gegen auswärtsschwache Hamburger

Nach der Niederlage beim FC Bayern hoffen die Frankfurt Skyliners darauf, vor heimischem Publikum wieder Zählbares einzufahren.

Die kommende Aufgabe hat es aber in sich: Gegner am Samstag (18.30 Uhr) in eigener Halle sind die Hamburg Towers. "Sie haben uns das Leben im Hinspiel sehr schwer gemacht", sagte Headcoach Denis Wucherer. Ein Vorteil für die Skyliners könnte aber sein, dass die Hanseaten sich bei Auswärtsspielen deutlich schwerer tun und in der gesamten Saison erst zwei Siege in der Fremde einfahren konnten. "Wir müssen uns wehren", so Wucherer.