Die Basketballer der Skyliners Frankfurt haben am Mittwoch ihr erstes Gruppenspiel im EuroCup gegen Turin gewonnen. In einer Partie auf Augenhöhe behielten die Hausherren in der Overtime die Nerven.

Die Skyliners Frankfurt sind am Mittwoch mit einem Sieg in den EuroCup gestartet. In einer heiß umkämpften Partie setzten sich die Hausherren mit 88:85 (75:75) nach Verlängerung gegen Turin durch. Matchwinner war Flügelspieler Shawn Huff, der zwei Sekunden vor Spielende mit einem verwandelten Freiwurf den Sack zu machte.

Zum Ende der regulären Spielzeit hatte Quantez Robertson schon den Sieg in der Hand. Der Dreipunkte-Wurf des US-Amerikaners verfehlte allerdings sein Ziel. Bester Werfer der Skyliners war Power Forward Erik Murphy, der 19 Punkte sammelte. Im zweiten Spiel der Gruppe D tritt Frankfurt am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) beim spanischen Club Unicaja Malaga an.

Sendung: hr3, 03.10.2018, 19.30 Uhr