Die Frankfurt Skyliners sind nach der Niederlage am Sonntag gegen Göttingen ins Mittelfeld der Basketball-Bundesliga-Tabelle abgerutscht. Headcoach Gordon Herbert zeigte sich enttäuscht vom Auftritt seiner Mannschaft.

Headcoach Gordon Herbert hat nach einer Pleite mit seinen Frankfurt Skyliners offen über einen Rückzug aus dem Basketball gesprochen. "Ich bin alt genug, um mit Niederlagen umzugehen. Aber nach Spielen wie diesen möchte ich am liebsten mit dem Coachen aufhören", sagte der 59 Jahre alte Kanadier nach der 64:72-Niederlage in der Bundesliga gegen BG Göttingen am Sonntagabend. Für Herbert war es "eines der schlechtesten Spiele, an dem ich jemals beteiligt war."

Herbert entschuldigt sich bei Fans

Der Trainer betreut die Hessen bereits seit 2013 und war auch zuvor (2001 bis 2004 und 2010 bis 2011) schon zweimal bei den Skyliners angestellt. Die Frankfurter hatten weniger als 30 Prozent ihrer Würfe getroffen und mussten deshalb die zweite Niederlage im dritten Liga-Spiel dieser Saison hinnehmen. Herbert entschuldigte sich explizit bei den Fans für die gebotene Leistung.