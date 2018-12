Skyliners lassen auch an Weihnachten nichts anbrennen

Die Bundesliga-Basketballer der Frankfurt Skyliners präsentieren sich am zweiten Weihnachtsfeiertag in Bestform und lassen Bremerhaven keine Chance. Ein Duo zeigt sich besonders spielfreudig.

Die Frankfurt Skyliners haben am Mittwoch den zweiten Sieg in Folge in der Basketball-Bundesliga gefeiert. Die Mannschaft von Headcoach Gordon Herbert wurde ihrer Favoritenrolle vor heimischer Kulisse gerecht und setzte sich mit 84:77 gegen die abstiegsbedrohten Eisbären aus Bremerhaven durch.

Einen besonders guten Tag erwischten dabei die beiden Frankfurter Brady Heslip und Erik Murphy, die jeweils 16 Punkte beisteuerten. In der BBL-Tabelle springen die Hessen, die vor Silvester noch in Ulm antreten müssen (29.12.) auf Platz elf. Bremerhaven bleibt Drittletzter.

