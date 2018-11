Nach zwei erfolgreichen Spielen ist die Siegesserie der Skyliners Frankfurt in der Basketball-Bundesliga gerissen. Das Team von Trainer Gordon Herbert verlor am Sonntag gegen Bayreuth.

Schluss mit Siegen: Die Skyliners Frankfurt haben gegen Bayreuth verloren. Die Frankfurter unterlagen mit 81:91. Dabei hatte das Team von Trainer Gordon Herbert das erste Viertel noch für sich entschieden. Dann aber drehten die Bayreuther auf und dominierten das zweite Viertel.

Die Skyliners fanden nach der Pause zurück in die Spur. Das letzte Viertel ging allerdings erneut an Bayreuth. Erik Murphy war mit 16 Punkten bester Werfer, Teamkollege Quantez Robertson knackte mit seinen 12 Zählern die 3.000-Punkte-Marke in der Bundesliga.