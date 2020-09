Die Frankfurt Skyliners haben sich einem Big Man verstärkt.

Wie der Bundesligist am Samstag mitteilte, wechselt Kamari Murphy von Rasta Vechta an den Main. Der 2,06 Meter große Power Forward erhält einen Vertrag für eine Saison mit Option auf eine weiteres Jahr. "Er ist ein starker Athlet mit großem Potenzial", so Headcoach Gleim.