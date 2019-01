Zum Auftakt der EuroCup-Zwischenrunde müssen die Basketballer der Skyliners Frankfurt eine Niederlage hinnehmen. Die Hessen verloren am Donnerstag bei Bundesliga-Konkurrent Ulm.

Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt ist mit einer Niederlage in die Top16-Gruppenphase des EuropCups gestartet. Die vom Verletzungspech geplagte Mannschaft von Trainer Gordon Herbert hielt am Donnerstag in Ulm über weite Strecken der Partie gut mit, verlor am Ende aber mit 63:70 (33:33). Erst in der vergangenen Woche hatte das Herbert-Team beim Bundesliga-Duell in Ulm mit 72:82 den Kürzeren gezogen.

Top-Scorer in Reihen der Hessen war Jason Clark mit 18 Punkten. Quantez Robertson gelangen acht Rebounds. Die nächste Aufgabe auf europäischem Parkett steht für die Skyliners bereits am kommenden Dienstag an. Vor eigenem Publikum treffen die Frankfurter dann auf den russischen Club Krasnodar.

Top-Scorer Ulm: Green (20 Punkte), Miller (15), Krämer (9)



Top-Scorer Frankfurt: Clark (18), Robertson (13), Murphy, Huff (beide 10)



Zuschauer: 3.750

Sendung: hr-iNFO, 3.1.2018, 22.30 Uhr