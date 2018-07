Die Basketballer der Skyliners Frankfurt können weiter auf die Dienste von Quantez Robertson bauen. Der Amerikaner geht nach einer Vertragsverlängerung in seine zehnte Saison am Main.

Basketball-Bundesligist Skyliners Frankfurt hat sich mit Flügelspieler Quantez Robertson auf einen neuen Vertrag geeinigt. Der 33 Jahre alte Amerikaner geht damit in seine zehnte Saison bei den Hessen, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Der Routinier bleibt bei den Skyliners der Kapitän.

"Ich will mit der gleichen Einstellung in die kommende Saison gehen wie in den letzten Jahren auch", kündigte Robertson an. "Gesund bleiben, dem Team so gut wie möglich helfen und eine Meisterschaft holen – das sind schon immer meine Ziele gewesen, das gilt auch für meine zehnte Saison bei den Skyliners."