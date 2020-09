Die Bundesliga-Basketballer der Frankfurt Skyliners und der Gießen 46ers treffen sich im DBB-Pokal.

Wie die Auslosung am Donnerstag ergab, kommt es in der in Vechta (Niedersachsen) ausgetragenen ersten Runde zum Hessenderby. "Wir freuen uns, dass es bald losgeht", sagte Skyliners-Coach Sebastian Gliem. Die beiden anderen Vereine in der Vierergruppe sind Vechta und Göttingen. In den vier Vorrundengruppen wird jeder gegen jeden spielen, die Gruppensieger wiederum qualifizieren sich für ein Final-Turnier, das am 1./2. November stattfinden wird. Los geht's am 17./18. Oktober, die Liga startet im November.