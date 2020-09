Der Turnier-Plan für den BBL-Pokal steht.

Die Gießen 46ers starten am Samstag, den 17.Oktober, gegen Rasta Vechta in das Turnier. Die Skyliners Frankfurt sind einen Tag später gegen die BG Göttingen gefordert. Zum Hessen-Derby kommt es am 24.Oktober. Gießen und Frankfurt spielen beide in der Gruppe B des Pokal-Turniers.

1. Spieltag (Gruppe B)

Rasta Vechta - Gießen 46ers (Samstag, 17. Oktober, 18 Uhr)

BG Göttingen – Skyliners Frankfurt (Sonntag, 18. Oktober, 15 Uhr)

2. Spieltag (Gruppe B)

Skyliners Frankfurt - Gießen 46ers (Samstag, 24. Oktober, 15 Uhr)

Rasta Vechta - BG Göttingen (Samstag, 24. Oktober 20:30 Uhr)

3. Spieltag (Gruppe B)

Rasta Vechta – Skyliners Frankfurt (Sonntag, 25. Oktober 15 Uhr)

Gießen 46ers - BG Göttingen (Sonntag, 25. Oktober, 20:30 Uhr)