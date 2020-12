Team in Quarantäne

Team in Quarantäne Spielabsagen beim BC Marburg

Die Spiele der Bundesliga-Basketballerinnen des BC Marburg gegen Göttingen am 27. und in Herne am 30. Dezember können nicht stattfinden.

Ein Großteil des Teams sei in Quarantäne geschickt worden, meldete der Verein. Grund ist der positive Corona-Test einer Spielerin von Marburgs letztem Gegner Nördlingen. Alle Tests der BC-Spielerinnen seien bislang aber negativ ausgefallen.