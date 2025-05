Der Landessportbund Hessen verbucht den dritten, bundesweiten Trikottag als vollen Erfolg.

In Trikots, Shirts und Trainingsjacken ihrer Heimatvereine zeigten tausende Hessen am Dienstag ihre Verbundenheit mit dem Vereinssport – und machten den dritten, bundesweiten Trikottag zu einem bunten Erlebnis. Neben Sportlern beteiligten sich erneut auch Unternehmen, Verwaltungen, kommunale Einrichtungen und zahlreiche Ehrenamtliche mit kreativen Aktionen, wie der Landessportbund Hessen am Dienstag mitteilte.

"Es ist großartig zu sehen, wie viele Menschen sich auch in diesem Jahr beteiligt haben – und wie selbstverständlich Vereinsleben Teil des Alltags ist", freute sich Juliane Kuhlmann, Präsidentin des Landessportbundes Hessen: "Die starke Beteiligung von Vereinen und Schulen macht deutlich, wie sehr sich Menschen generationsübergreifend mit ihren Vereinen identifizieren. Das ist ein starkes Zeichen in gesellschaftlich schwierigen Zeiten."