Fußball, Handball und Co. Corona: Diese Sportveranstaltungen in Hessen sind abgesagt

Aufgrund des Coronavirus werden in Hessen mehrere Sportveranstaltungen abgesagt oder finden ohne Zuschauerinnen und Zuschauer statt. Hier finden Sie einen Überblick.

STAND 12. März 2020 // 14:25 Uhr

Fußball-Bundesliga Männer

So. 15.03., 15:30 Eintracht – Borussia Mönchengladbach // ohne Zuschauer

2. Liga Männer

Sa. 14.03., 13:00 Karlsruher SC – SV Darmstadt 98 // ohne Zuschauer (BaWü)

So. 15.03., 13:30 SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart // ohne Zuschauer

Regionalliga Südwest Männer

Sa. 14.03., 14:00 Kickers Offenbach – FC 08 Homburg // ohne Zuschauer (Keine Kickers-Spiele bis Karfreitag)

Handball-Bundesliga Männer

Do. 19.03., 19:00 Frisch Auf! Göppingen – MT Melsungen // ohne Zuschauer

So. 22.03., 16:00 HSG Wetzlar – Füchse Berlin // Entscheidung; außerordentliche Mitgliederversammlung HBL am Montag, 16.03.

2. Bundesliga Männer

Sa. 14.03., TV Hüttenberg – TuS Nettelstedt Lübbecke // bis auf Weiteres verlegt

Handball-Bundesliga Frauen

Sa. 14.03., 19:00 HSG Bad Wildungen Vipers – TuS Metzingen // abgesagt

So. 15.03., 16:00 Mainz 05 - HSG Bensheim/Auerbach // abgesagt

Basketball-Bundesliga Männer

Fr. 13.03. 20:30 Mitteldeutscher BC – Gießen 46ers // Entscheidung am 12.03.

Sa. 14.03. 18:00 Frankfurt Skyliners – Rasta Vechta // Entscheidung am 12.03.

2. Basketball-Bundesliga Männer

Sa. 14.03. 19:00 VfL Kirchheim Knights – Eisbären Bremerhaven // Entscheidung am 12.03.

Basketball-Bundesliga Frauen

Sa., 14.03. 19:00 BC Pharmaserv Marburg – TK Hannover // ohne Zuschauer, Entscheidung Marburg

Eishockey DEL2 Männer

Löwen Frankfurt und Kassel Huskies: Sämtliche Playoff-Partien sind abgesagt, die Saison ist beendet.

Rugby

Der gesamte deutsche Rugby-Verband pausiert bis auf Weiteres.

Tischtennis Bundesliga Männer

Sonntag, 22.03. 16.00 TSV Bad Königshofen – TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell // Der 22. Spieltag der TTBL wird verschoben und am 22. März ausgetragen. Da sollte eigentlich die Team-WM im südkoreanischen Busan stattfinden, die allerdings wegen des Coronavirus abgesagt wurde.

Volleyball-Bundesliga Männer

Sa. 14.03. 19:00 WWK Volley Herrsching – United Volley Frankfurt // begrenzt auf 250 Zuschauer, findet statt

Sa. 21.03. 19:00 United Volleys Frankfurt – Berlin Recycling Volleys // noch keine Informationen