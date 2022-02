Geister-Kulissen adé: In Hessen dürften bald wieder mehr Fans in die Hallen und Stadien. Vor komplett vollen Rängen wird zwar weiterhin nicht gespielt, bis zu 10.000 Zuschauer dürfen aber immerhin wieder in die Arena.

Nach einem Beschluss der Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien dürfen deutschlandweit die Stadien und Hallen wieder mit mehr Zuschauern gefüllt werden. Bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien dürfen bei einer maximalen Auslastung von 50 Prozent bis zu 10.000 Menschen dabei sein. In Innenräumen liegt die zulässige Auslastung "bei maximal 30 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität, jedoch nicht mehr als insgesamt 4.000 Zuschauenden" heißt es in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschluss vom Mittwoch, der auch für Hessen bindend ist, aber noch in die hessische Corona-Verordnungen übernommen werden muss.

Bund und Länder hatten in der vergangenen Corona-Konferenz am 24. Januar beschlossen, dass bis zum 9. Februar einheitliche Regeln vereinbart werden sollen. In der Folge wurde allerdings beispielsweise in Bayern bereits die Zulassung von bis zu 10.000 Menschen (maximal 25 Prozent der Gesamtkapazität) erlaubt. In Hessen waren zuvor nur 1.000 Fans in den Stadien und maximal 250 Zuschauer in den Hallen erlaubt.

Profiklubs hatten Sonderweg gefordert

Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt, Rüdiger Fritsch, Präsident von Darmstadt 98, und Björn Seipp, Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar und Sprecher der Interessengemeinschaft "Teamsport Hessen", hatten zuvor im Namen von mehr als 20 hessischen Profiklubs von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) einen Sonderweg des Landes und eine 25-prozentige Stadion- und Hallenauslastung gefordert.

Für den SV Darmstadt 98 kommt die Regel-Änderung voraussichtlich ein paar Tage zu spät. Die Lilien treffen am Sonntag (13.30 Uhr) im Spitzenspiel der 2. Bundesliga auf den Hamburger SV. Die Ränge werden dabei jedoch nur spärlich gefüllt sein, da Stand jetzt nur 1.000 Fans ins Stadion am Böllenfalltor dürfen.