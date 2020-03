Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus macht sich auch im Sport bemerkbar. Auch in Hessen drohen Spiele ohne Zuschauer. Die Profi-Clubs befinden sich im Wartestand.

Spiele ohne Zuschauer, Diskussionen über die Verlegung kompletter Spieltage, dazu die fast aussichtslose Suche nach freien Terminen in prall gefüllten Kalendern: Die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie haben den Sport auf der ganzen Welt fest im Griff.

Neueste Entwicklung in Deutschland: In der Fußball-Bundesliga wird das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln (Mittwoch 18.30 Uhr) zum allerersten Geisterspiel, es wird also ohne Zuschauer stattfinden . Auch das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 (Samstag, 15.30 Uhr) sowie das Montagsspiel von Bayer Leverkusen in Bremen dürfen nur vor leeren Rängen stattfinden.

Europa-League: Hin- und Rückspiel in Frankfurt?

Als erster hessischer Verein hatte Einracht Frankfurt die Folgen des Coronavirus bereits am Montagnachmittag zu spüren bekommen. Das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League (19. März, 21 Uhr) wird nicht im Stadion des FC Basel stattfinden können. Als alternativer Spielort ist die Arena der Eintracht im Gespräch.

"Derzeit befinden sich die Clubs und die UEFA in engem Austausch bezüglich der Austragung des Rückspiels im Achtelfinale der Europa League. Nach der Spielabsage in Basel werden verschiedene Optionen, mit dem Ziel einer schnellen und für alle Parteien sinnvollen Entscheidung, geprüft. Auch Frankfurt kommt dabei als Austragungsort in Betracht", sagte ein Vereinssprecher am Dienstag.

Videobeitrag Video zum Video Bedroht das Coronavirus den Fußball? | heimspiel! ganze Sendung [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Welche Auswirkungen die jüngsten Entwicklungen auf die anstehenden Sportveranstaltungen in Hessen haben, ist noch offen. Eintracht Frankfurt bestreitet das Europapokal-Hinspiel gegen Basel am Donnerstag (18.55 Uhr) nach aktuellem Stand mit Zuschauern, gleiches gilt für das Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr). Die Entscheidung über ein mögliches Geisterspiel obliegt dem Gesundheitsamt Frankfurt.

Bayern beschließt Verbot von Großveranstaltungen

Als maßgebend gilt nach wie vor die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern nicht stattfinden zu lassen. Für den Profi-Sport, dessen Rahmen in vielen Disziplinen durch enge Terminkalender gesteckt ist und für den Absagen beziehungsweise Verlegungen fast unmöglich sind, würde das in erster Linie den Ausschluss von Zuschauern bedeuten.

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat die bayerische Staatsregierung Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen voerst untersagt. Am Montag hatte sich schon der schwarz-orange Koalitionsausschuss auf ein Verbot bis Karfreitag verständigt, nun hat auch das bayerische Kabinett zugestimmt, wie der Bayerische Rundfunk aus Regierungskreisen erfuhr . In diese Zeit fiele auch das Auswärtsspiel der Eintracht bei Rekordmeister Bayern München (22.3.).

Kickers Offenbach: "Das wäre brutal"

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte am Montag entschieden, die Spieltage in Bundesliga und 2. Bundesliga am kommenden Wochenende grundsätzlich stattfinden zu lassen – schloss dabei behördlich angeordnete Geisterspiele aber nicht aus. In der zweiten Liga spielt unter anderem der SV Darmstadt 98 am Samstag (13 Uhr) beim Karlsruher SC. Der KSC hatte am Montag mitgeteilt: "Stand heute gibt es noch keine Entscheidung, ob das kommende Heimspiel gegen den SV98 mit oder ohne Zuschauer im Wildpark stattfindet."

Finanziell betrachtet dürften vor allem die hessischen Regionalligisten schlimmer von Zuschauerausschlüssen betroffen sein als Profi-Clubs. "Sollten wir aber wirklich ohne Zuschauer spielen müssen, wäre das brutal. Die 1. und 2. Liga betrifft es wohl weniger, da machen die Zuschauer zehn Prozent des Budgets aus. Je weiter man runter geht, umso mehr ist das. Bei uns 40 Prozent! Das ist dann schon existenziell", sagte etwa Thomas Sobotzik, Geschäftsführer von Kickers Offenbach, der Bild-Zeitung .

Auch viele andere Sportarten wären betroffen

Das Warten auf eine Entscheidung über mögliche Geisterspiele betrifft auch andere Sportarten – in erster Linie Hallensportarten, für die die empfohlenen Verhaltensregeln noch viel mehr gelten als für Freiluftveranstaltungen. In der Handball-Bundesliga (HBL) beispielsweise wären aus hessischer Sicht die MT Melsungen sowie die HSG Wetzlar betroffen. Am Sonntag hatte die HBL angekündigt, die Saison trotz der Coronavirus-Epidemie zu einem regulären Abschluss bringen zu wollen.

Weitere Maßnahmen sollen bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montag beraten werden. Anders als im Fußball seien Handball-Vereine viel stärker auf Zuschauereinnahmen angewiesen, sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker. Gegenüber dem hr-sport deutete Wetzlars Geschäftsführer Björn Seipp daher an, dass die Verlegung kompletter Spieltage anstelle von Geisterspielen zu favorisieren sei.

DEL2-Playoffs ohne Zuschauer?

Im Basketball könnten Zuschauerausschlüsse unter anderem die Erstligisten Skyliners Frankfurt und Gießen 46ers betreffen, im Volleyball das Frauen-Team des VC Wiesbaden sowie das Männer-Team der United Volleys Frankfurt. In der Deutschen Eishockey Liga 2 starten am Freitag die bei Fans beliebten Play-offs. Ob die Löwen Frankfurt und die Kassel Huskies vor vollen oder vor leeren Rängen spielen, hängt in diesen Tagen von den Entscheidungen der zuständigen Gesundheitsämter statt.

Sendung: hr1, 10.3.2020, 13.10 Uhr