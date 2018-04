Einmal durchatmen: Die Frankfurt Universe kann ihr Euro-Bowl-Spiel am Samstag gegen Paris nun doch austragen. Die Probleme sind damit aber noch nicht gelöst.

Das war knapp: Die Footballer der Frankfurt Universe können ihr Heimspiel am Samstag (19 Uhr) gegen Paris Flash nun doch austragen. Das teilte Sportdezernent Markus Frank (CDU) auf seiner Facebook-Seite mit. Dort heißt es: "In einer maximalen Kraftanstrengung ist es uns gelungen, die Voraussetzungen zu schaffen, dass an diesem Samstag das Spiel in unserem Stadion am Bornheimer Hang stattfinden kann." Zudem dankt Frank dem Insolvenzverwalter, dem FSV Frankfurt und dem American Football-Verband.

Das Spiel stand wegen der wirtschaftlich prekären Lage der Universe auf der Kippe. Hauptsponsor Samsung hatte sich zuletzt weitestgehend zurückgezogen und eine große finanzielle Lücke bei den Frankfurter Footballern zurückgelassen. Die sorgt dafür, dass die Universe Probleme hat, die Stadionmiete zu berappen. Auf die kann der Betreiber FSV Frankfurt, der sich selbst gerade in einem Insolvenz-Verfahren befindet, aber nicht verzichten.

Wie es nun zu einer Einigung kam, ist bislang ebenso wenig bekannt, wie die Frage, ob die Universe nun auch die kommende Saison bestreiten kann. Fakt ist nur, dass ein Aus für die Universe auch ein schwerer Schlag für den Fußball-Regionalligisten FSV Frankfurt wäre. "Wir können auf keine Einnahmen verzichten", sagte Vereinsboss Michael Görner dem hr-sport.

Frankfurts Sportdezernent Markus Frank (CDU) ist alarmiert und spricht gegenüber dem hr-sport von einer "Kettenreaktion" angesichts der Verquickung beider Vereine. Die Stadt könne in puncto Problemlösung nur unterstützend tätig werden, zum Beispiel bei der Suche nach neuen Geldgebern.