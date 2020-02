Spannender Fußball vom Bieberer Berg, emotionale Geschichten aus der Kreisklasse und das alles in einer unterhaltsamen Live-Konferenz: Das ist das neue heimspiel!. Ab Samstag geht es los – und wir suchen Vereine, die mitmachen.

Videobeitrag Video zum Video Das neue heimspiel! am Samstag [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

Die Winterpause ist vorbei, das heimspiel! ist zurück – und das in neuer Form. Jeden Samstag werden im hr-fernsehen ab 17.15 Uhr vier unterschiedliche Nachmittagsspiele und –wettkämpfe in Form einer Konferenzschaltung zusammengefasst und von Reporterinnen und Reportern live kommentiert. Die Palette umfasst den gesamten Spitzen- und Breitensport, von Fußball über Rugby oder Tischtennis bis hin zur Leichtathletik.

"Die Liga spielt dabei keine Rolle", sagt hr-Sportchef Marcus Augustin. "Wichtig ist uns, die Vielfalt des Sports in Hessen und die Vielfalt der Geschichten in den Vereinen zu zeigen. Emotionale Geschichten, unterhaltsamer Sport und spannende Typen gibt es nicht nur in den Profi-Ligen, sondern auch in den Amateurklassen."

Vereine können sich bewerben

Genau für diese Geschichten und diese Typen brauchen wir nun Ihre Hilfe. Mannschaften, die dabei sein und zeigen wollen, was sie auszeichnet, können sich bewerben. Sie haben einen besonderen Spieler, dessen Geschichte erzählt werden sollte? Oder Sie stehen vor einem bedeuteten Spiel? Dann schreiben Sie uns an heimspiel@hr.de und beschreiben Sie uns, warum ausgerechnet Ihr Team Teil unserer Sendung sein sollte.

Die 30-minütige Sendung wird immer samstags ab 17.15 Uhr gezeigt und ist im Anschluss in der Mediathek zu sehen. Zusätzlich bietet hessenschau.de einzelne regionale Top-Spiele, vor allem aus der Fußball-Regionalliga, als Kurz-Zusammenfassung an. In der ersten Sendung am 15. Februar zeigen wir die hessischen Meisterschaften im Ringen in Darmstadt sowie das Handball-Landesliga-Spiel TV Idstein – TV Petterweil. Außerdem in der Sendung: das Derby der Tischtennis-Oberliga TV 1894 Braunfels – Gießener SV sowie das Nachholspiel der Regionalliga Südwest, FC Bayern Alzenau – TSV Steinbach Haiger.