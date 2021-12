Ein aufregendes hessisches Sportjahr 2021 geht zu Ende. Das waren die Highlights, Aufreger und Storys von Januar bis März.

Highlight des Quartals

Goldregen, Medaillen, Bierduschen, ein futuristisch anmutender Pokal und jede Menge freudestrahlende Gesichter: Im Februar machen die United Volleys Frankfurt den ersten Titel der Vereinsgeschichte klar und gewinnen im Finale des DVV-Pokals glatt mit 3:0 gegen Netzhoppers KW-Bestensee. "Das ist eine große Sache, mit einem so jungen Club ein Stück Geschichte zu schreiben", sagt nach dem Spiel Nationalspieler Noah Baxpöhler, während er fast von den "Campeones, Campeones"-Rufen der Kollegen im Hintergrund übertönt wird. Und während die Spieler zur Party ihres Lebens ansetzen und der Trophäenschrank auf der Geschäftsstelle nun endlich eine Daseinsberechtigung hat, bleibt nur ein Wermutstropfen: Ein paar Fans in der Halle wären schön gewesen, wegen der Pandemie waren keine Zuschauer zugelassen. Aber das ist ja vielleicht ein schöner Ansporn für den nächsten Titel, auf dass die Party dann noch besser wird.

Aufreger des Quartals

Football in Frankfurt, das hat eine lange Tradition. Umso größer die Schockwellen, die im März durchs Hessenland schwappen, als bekannt wird: Die Frankfurt Galaxy kehrt zurück. Zwischen 1991 und 2007 begeisterte die Galaxy bereits die Frankfurter Footballfans, dann aber stellte die NFL Europe den Spielbetrieb ein. Football gespielt wurde seither bei Frankfurt Universe in der German Football League, die Namensrechte an der Galaxy lagen lange im Schrank der großen NFL und drohten zu verstauben. Mit Gründung der neuen European League of Football aber ließ sich die NFL erweichen, prompt kehrte die Galaxy zurück – und macht direkt den Platzhirsch: Zahlreiche Spieler sowie der Trainer und der Geschäftsführer wechseln von der Universe zur Galaxy, die Universe kassiert nicht grundlos Rekordklatschen zu GFL-Saisonbeginn. Ein schwieriger Spagat vor allem für den ein oder anderen alteingesessenen Fan, der beiden Teams die Daumen drückt. Die Galaxy jedenfalls dominiert direkt die ELF und gewinnt dort den ersten Bowl. Ein wirklich galaktischer Triumph.

Spruch des Quartals: "Ich bleibe"

Guter Tipp für alle Fußballtrainer, die demnächst den Verein verlassen wollen: Niemals kurz davor öffentlich sagen: "Ich bleibe". So geschehen im Februar, als Eintracht Frankfurts damaliger Coach Adi Hütter sich live im TV zu einem Bekenntnis zu den Hessen verstieg, wenige Wochen später aber trotzdem bei Borussia Mönchengladbach unterschrieb. Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt: Die Eintracht brach leistungsmäßig ein, verspielte die Champions-League-Quali, die Stimmung bei den Eintracht-Fans im Anschluss war eher, sagen wir, bescheiden. Und auch für Hütter läuft es bei seinem eigenen Arbeitgeber nicht ganz so rosig. Sorgen muss er sich aber wahrscheinlich erst dann machen, wenn sein Chef Max Eberl öffentlich sagt: "Hütter bleibt".

Und sonst so?

Der Mensch braucht ein Hobby, so viel ist klar. Und wenn dieses Hobby Formel 1, Sebastian Vettel und ein aus 800 Apfelwein-Dosen nachgebauter Formel-1-Wagen ist, umso besser. Dumm nur, dass mit Vettels Wechsel von Ferrari zu Aston Martin auch der "Bembelbomber" des Sebastian-Vettel-Fanklubs aus Heppenheim umgerüstet werden musste. Wobei, es gibt wahrscheinlich lästigere Umbauarbeiten als jene, für die man mit den Freunden aus dem Fanclub ein paar Apfelwein-Dosen leeren muss…