Die Kassel Huskies befinden sich in der Deutschen Eishockey Liga 2 auch am Freitagabend weiter im Abwärtsstrudel. Die Löwen Frankfurt unterlagen in der Overtime, als einziges hessisches Team feierte der EC Bad Nauheim einen Sieg.

Der Trainerwechsel bei den Kassel Huskies hat seine Wirkung verfehlt. Auch im fünften Spiel unter Bobby Carpenter unterlagen die "Schlittenhunde" am Freitag den Bietigheim Steelers deutlich mit 1:6. Die Nordhessen belegen in de DEL 2 damit weiterhin den elften Rang.

Besser lief es beim EC Bad Nauheim. Sie konnten sich im tabellarischen Nachbarschaftsduell gegen die Tölzer Löwen mit 4:2 behaupten und den neunten Rang verteidigen. Die Löwen Frankfurt unterlagen bei den Heilbronner Falken hingegen überraschend in der Overtime mit 3:4.