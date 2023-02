Bad Nauheim ist im Torhagel bei den Kassel Huskies untergegangen und hat im Hessen-Derby der DEL2 klar den Kürzeren gegen den Klassenprimus gezogen. Die Löwen Frankfurt unterlagen eine Klasse höher in der Hauptstadt bei den Eisbären.

Im Hessen-Derby in der DEL2 haben die Kassel Huskies ein Schützenfest gefeiert und dem EC Bad Nauheim keine Chance gelassen. Der Spitzenreiter im Eishockey-Unterhaus besiegte am Freitagabend vor eigenem Publikum die Roten Teufel mit 8:2 und ließ keine Zweifel an seiner Vormachtsstellung und dem Aufstiegskurs aufkommen.

Hans Detsch, Jake Weidner (je 2), Joel Lowry, Steven Seigo, Darren Mieszkowski und Thomas Reichel trafen für die dominant aufspielenden Gastgeber vor rund 5.000 Zuschauern in der Kasseler Eissporthalle. Für die Gäste waren Christoph Körner und Daniel Weiß erfolgreich. Eine Vorentscheidung fiel im zweiten Drittel, das die Schlittenhunde mit 4:0 für sich entschieden und das Ergebnis zwischenzeitlich auf 6:1 hochschraubten.

Löwen unterliegen Eisbären

Die Löwen Frankfurt verloren hingegen eine Liga höher in der DEL am Freitagabend ihr Auswärtsspiel. 1:3 hieß es am Ende bei den Eisbären Berlin, die in der Tabelle hinter den Bornheimern vor der Partie auf Rang 13 standen. Nur Jerry D'Amigo gelang ein Tor in der Hauptstadt zum zwischenzeitlichen 1:1.

Frankfurt, das durch die Pleite auf Rang 11 abrutschte, bot aber eine gute Partie und hatte durchaus Chancen auf ein besseres Resultat. Im nächsten Spiel treffen die Löwen am Sonntag zu Hause vor ausverkauftem Haus auf die Adler Mannheim.

