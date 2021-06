Das nennt man eine historische Gelegenhei: Erstmals - und wohl einmalig - ist Karate in Tokio olympische Disziplin, als dritte asiatische Kampfsportart. Es ist DIE Chance für einen jungen Hessen: Für David Kuhn vom SV Herkules Kassel wäre die Teilnahme die Erfüllung eines sportlichen Lebenstraums.

Der 23 Jahre alte Sportsoldat ist Mitglied der Nationalmannschaft und gewann seinen ersten deutschen Meistertitel schon als Schüler im Alter von zwölf Jahren. In gut einer Woche (11.6. bis 13.6.) findet das alles entscheidende, internationale Qualifikationsturnier in Paris statt. Es geht um einen von nur noch drei freien Plätzen in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogrann. David Kuhn (Instagram: DavidKuhn67) muss also aufs Treppchen.