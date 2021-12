Eintracht Frankfurt hat die Gruppenphase der Europa League ohne Niederlage absolviert und als Tabellenführer beendet. Bei Fenerbahce Istanbul reichte den Hessen am Donnerstagabend ein 1:1 (1:1) zum Sprung ins Achtelfinale mit zwölf Zählern auf dem Konto. Den Führungstreffer von Djibril Sow (29.) glich Mergim Berisha (42.) zwar aus. Doch wirklich in Gefahr gerieten die Hessen am Bosporus zu keinem Zeitpunkt.